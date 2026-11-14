Lucknow News: काम पर लौटने की राह महंगी, निजी बसों का किराया 7999 रुपये तक

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लखनऊ से दिल्ली का बस टिकट 3,599 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि मुंबई के लिए यात्रियों को 7,999 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं।शुक्रवार को भी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ रही। ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोग निजी बसों से सफर करने के लिए मजबूर हैं। त्योहारों के बाद यात्रियों की बढ़ी मांग का फायदा निजी बस ऑपरेटर उठा रहे हैं और मनमाना किराया वसूल रहे हैं।लखनऊ से दिल्ली के लिए अलग-अलग समय और श्रेणी की बसों का किराया अलग-अलग है। आलमबाग नहरिया से रात 10:55 बजे चलने वाली एसी सीटर बस का टिकट 699 रुपये है। वहीं, रात 9:45 बजे की स्लीपर बस का किराया 2,042 रुपये और रात 11 बजे की एसी स्लीपर बस का टिकट 1,900 रुपये है। रात 11:20 बजे चलने वाली स्लीपर बस का किराया सबसे अधिक 3,599 रुपये है। इस सफर में सात से आठ घंटे लगते हैं।मुंबई जाने वाली निजी बसों का किराया भी काफी महंगा है। गोमतीनगर से रात 10:15 बजे चलने वाली एसी स्लीपर बस का टिकट 5,999 रुपये, अमौसी से रात 11:15 बजे रवाना होने वाली बस का किराया 5,199 रुपये और सरोजनीनगर से रात 10:15 बजे चलने वाली स्लीपर बस का टिकट 4,999 रुपये है। वहीं, शाम 5:55 बजे चलने वाली बस का किराया 7,999 रुपये तक पहुंच गया है।लखनऊ से चंडीगढ़ जाने के लिए आलमबाग से शाम छह बजे रवाना होने वाली बस का किराया 1,399 रुपये और कमता चौराहे से रात 9:30 बजे चलने वाली एसी सीटर बस का टिकट 999 रुपये है। जयपुर के लिए रात 11:40 बजे आलमबाग से चलने वाली स्लीपर बस का किराया 1,140 रुपये, जबकि शाम सात बजे ट्रांसपोर्टनगर से रवाना होने वाली बस का टिकट 1,500 रुपये है।छठ पर लखनऊ से पटना जाने वाले यात्रियों को भी महंगे किराये का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टनगर से रात 11:30 बजे चलने वाली बस का टिकट 5,000 रुपये है। वहीं, अमौसी एयरपोर्ट से रात नौ बजे रवाना होने वाली बस का किराया 2,050 रुपये, अहिमामऊ से रात 11:20 बजे चलने वाली लग्जरी बस का टिकट 3,000 रुपये और नहरिया से रात 10:20 बजे जाने वाली बस का किराया 2,199 रुपये है।रोडवेज की लग्जरी बसों की कमी भी निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी की एक बड़ी वजह है। लखनऊ परिक्षेत्र के अवध डिपो में करीब 85 एसी जनरथ और लग्जरी बसें हैं। इनमें से लगभग आधी बसें मरम्मत के अभाव और आयु पूरी होने के कारण डिपो में खड़ी रहती हैं। इससे यात्रियों के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं और निजी बस संचालक इसका फायदा उठाते हैं।विमानों का किराया भी काफी बढ़ गया है। लखनऊ से मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6ई-2238 का टिकट 19,921 रुपये और अकासा एयर की दोपहर 2:50 बजे की फ्लाइट क्यूपी-2018 का किराया 18,752 रुपये पहुंच गया है। वहीं, लखनऊ से दिल्ली के लिए एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स-1385 का किराया 7,130 रुपये और शाम 5:30 बजे रवाना होने वाली फ्लाइट आईएक्स-2173 का टिकट 5,338 रुपये है। लखनऊ से पटना का हवाई किराया भी करीब 10,195 रुपये चल रहा है।