Lucknow News: श्रद्धा के फ्लैट पर दोहराया गया क्राइम सीन

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एक पुतला वहीं पर गिरा जहां शिवा लहूलुहान मिले थे। वहीं एक पुतले को गिराने पर वह थोड़ा पहले ही गिर गया। आरोपियों के बयान और शिवा की मां रंजना के आरोपों के आधार पर यह प्रक्रिया की गई। फोरेंसिक टीम एक सप्ताह बाद अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। डीसीपी मध्य अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि फोरेंसिक और मेडिकोलीगल टीम सभी पहलुओं पर मामले की पड़ताल कर रही है। एक सप्ताह बाद फोरेंसिक टीम से जांच रिपोर्ट मिलने पर इसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के पहुंचते ही लग गया मजमापुलिस टीम के श्रद्धा के फ्लैट के बाहर पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को लगा कि पुलिस श्रद्धा दुबे को लेकर आई है। वारदात के रिक्रिएशन के दौरान इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र और एसीपी अभिषेक कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे।मौके पर नहीं पहुंचीं शिवा की मांशिवा की मौत के बाद उनकी मां रंजना शर्मा ने हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। रंजना ने शिवा की प्रेमिका मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, चालक दानिश और अन्य के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सीन रिक्रिएशन के दौरान शिवा की मां रंजना मौजूद नहीं रहीं। आरोपियों की ओर से भी कोई वहां नहीं आया।यह है मामलानौ अक्तूबर को अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरने से अलीगंज निवासी चिकन कारोबारी शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। घटना के बाद श्रद्धा, रश्मि और अन्य मौके से भाग गए थे। श्रद्धा ने इसे आत्महत्या बताया था जबकि रंजना ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के दिन आरोपियों ने शिवा को प्रताड़ित किया था। इसकी पुष्टि वहां मौजूद मेड ने की थी।26 नवंबर तक जेल में रहेगी श्रद्धाशिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली उर्फ दानिश की न्यायिक अभिरक्षा 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने यह आदेश दिया। तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जेल से कोर्ट के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 21 अक्तूबर को नागपुर से गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 अक्तूबर को कोर्ट में पेश किया गया था।