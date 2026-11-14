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Lucknow News: मेरी जिंदगी बैंड ने युवाओं में भरा उत्साह

Sat, 14 Nov 2026 02:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:23 AM IST
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'Meri Zindagi' band instilled enthusiasm in the youth.
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में शुक्रवार को ‘मेरी जिंदगी’ बैंड ने सामूहिक रूप से वंदेमातरम का गायन किया। ‘सामूहिक वंदे मातरम्-100’ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व जया तिवारी ने किया। बैंड की सदस्यों ने संगीतमय प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान और देशभक्ति का संदेश देते हुए युवाओं में जोश भरा। जया तिवारी ने बताया कि अभियान के तहत देश के 100 शिक्षण संस्थानों तक पहुंचकर सामूहिक वंदेमातरम गायन करने का संकल्प लिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. पवन अग्रवाल, शिक्षाविद प्रो. हरिशंकर मिश्र, विभाग के शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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