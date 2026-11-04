Lucknow News: छह नवंबर को धनतेरस से शुरू होगा पांच दिवसीय दीपोत्सव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:10 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:10 AM IST
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लखनऊ। धनतेरस के साथ छह नवंबर से पांच दिवसीय दीपोत्सव शुरू होगा। इस बार धनतेरस पर खरीदारी के लिए करीब 24 घंटे का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा होगी।
ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार, धनतेरस पर हस्त नक्षत्र और शुक्र प्रदोष का संयोग भी बन रहा है। इसे धन, वैभव, आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए अच्छा संयोग माना जाता है। सोना-चांदी के अलावा तांबा, पीतल और फूल के बर्तन खरीदना भी शुभ रहेगा। काशी पंचांग के अनुसार, छह नवंबर को धनतेरस, सात को नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती, आठ को दीपावली, नौ को गोवर्धन पूजा और 10 नवंबर को भाई दूज व चित्रगुप्त पूजन होगा।
खरीदारी और पूजा का मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य गाैरीशंकर दीक्षित ने बताया कि धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय छह नवंबर सुबह 11:07 बजे से सात नवंबर सुबह 11:44 बजे तक है। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। लक्ष्मी-कुबेर पूजन शाम 5:20 से 7:56 बजे तक और वृषभ लग्न में 5:50 से 7:47 बजे तक होगा।
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धन्वंतरि पूजन और यमदीपदान
धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा कर आरोग्य की कामना की जाती है। शाम को चार बत्तियों वाला दीपक मुख्य द्वार पर जलाकर यमदीपदान किया जाता है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।
धन पोटली की परंपरा
दीपावली पर लाल कपड़े में धनिया, पांच गोमती चक्र, पांच कौड़ियां, पांच कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, नमक और सिक्का रखकर धन पोटली बनाने की परंपरा है। रात में वृषभ या सिंह लग्न में लक्ष्मी-कुबेर मंत्रों की 11 माला जपकर इसे तिजोरी में रखा जाता है।
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ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार, धनतेरस पर हस्त नक्षत्र और शुक्र प्रदोष का संयोग भी बन रहा है। इसे धन, वैभव, आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए अच्छा संयोग माना जाता है। सोना-चांदी के अलावा तांबा, पीतल और फूल के बर्तन खरीदना भी शुभ रहेगा। काशी पंचांग के अनुसार, छह नवंबर को धनतेरस, सात को नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती, आठ को दीपावली, नौ को गोवर्धन पूजा और 10 नवंबर को भाई दूज व चित्रगुप्त पूजन होगा।
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खरीदारी और पूजा का मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य गाैरीशंकर दीक्षित ने बताया कि धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय छह नवंबर सुबह 11:07 बजे से सात नवंबर सुबह 11:44 बजे तक है। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। लक्ष्मी-कुबेर पूजन शाम 5:20 से 7:56 बजे तक और वृषभ लग्न में 5:50 से 7:47 बजे तक होगा।
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धन्वंतरि पूजन और यमदीपदान
धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा कर आरोग्य की कामना की जाती है। शाम को चार बत्तियों वाला दीपक मुख्य द्वार पर जलाकर यमदीपदान किया जाता है। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।
धन पोटली की परंपरा
दीपावली पर लाल कपड़े में धनिया, पांच गोमती चक्र, पांच कौड़ियां, पांच कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, नमक और सिक्का रखकर धन पोटली बनाने की परंपरा है। रात में वृषभ या सिंह लग्न में लक्ष्मी-कुबेर मंत्रों की 11 माला जपकर इसे तिजोरी में रखा जाता है।