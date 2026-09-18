Lucknow News: फाटक बंद होते ही बैरियर तोड़कर निकला ई-रिक्शा

चिनहट। सतरिख रोड स्थित टेरा क्रॉसिंग पर बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे बड़ा हादसा बच गया। वंदे भारत ट्रेन के गुजरने के दौरान रेलवे फाटक बंद किया जा रहा था, इसी बीच जल्दबाजी में एक ई रिक्शा चालक बैरियर के नीचे से निकल गया। इस दौरान ई रिक्शे की टक्कर से बैरियर टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फाटक बंद होने के बावजूद ई रिक्शा चालक ने ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं कर सका। इसी दौरान एक साइकिल सवार ने भी क्रॉसिंग पार करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि वह ट्रेन के गुजरने से पहले ही ट्रैक से निकल गया।

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