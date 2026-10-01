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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The dilapidated apartment on Wazir Hasan Road cannot be rebuilt after demolition.

Lucknow News: टूटकर नया नहीं बन पाएगा वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट

Thu, 01 Oct 2026 02:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:40 AM IST
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The dilapidated apartment on Wazir Hasan Road cannot be rebuilt after demolition.
वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।
लखनऊ। वजीर हसन रोड स्थित एलडीए का करीब 40 साल पुराना जी प्लास थ्री अपार्टमेंट पुनर्विकास नीति-2026 के तहत दोबारा नहीं बन सकेगा। आवंटियों की सहमति नहीं मिलने से एलडीए की योजना अटक गई है। वहीं, मरम्मत और देखरेख के अभाव में अपार्टमेंट लगातार जर्जर हो रहा है।
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एलडीए ने करीब चार दशक पहले इस योजना में चार टावर बनाए थे, जिनमें 64 फ्लैट हैं। उस समय अपार्टमेंट में लिफ्ट भी नहीं लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 के तहत पुराने अपार्टमेंट को तोड़कर नया भवन बनाया जाना था। आवंटियों से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाना था और निर्माण अवधि में उन्हें किराया भी दिया जाता। योजना लागू करने के लिए कम से कम 60 फीसदी आवंटियों की सहमति जरूरी है, जो नहीं मिल सकी। परिसर में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा भी कर रखा है।
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एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि पुनर्विकास नीति के तहत योजना पर काम होना था, लेकिन आवंटी तैयार नहीं हैं। इसलिए फिलहाल अमल नहीं हो सका है। आगे की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

वजीर हसन रोड का जर्जर अपार्टमेंट।

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