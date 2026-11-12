Lucknow News: बच्चों की ओपीडी में आधे सांस के रोगी, इनमें से हर पांचवां निमोनिया पीड़ित

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पड़ताल में सामने आया है कि लोहिया संस्थान की बाल रोग ओपीडी में सामान्य दिनों में करीब 150 बच्चे आते थे। अब यह संख्या 200 तक पहुंच गई है। इसी तरह केजीएमयू में रोजाना आने वाले बच्चों की संख्या 200 से बढ़कर 250 से अधिक हो गई है। यानी दोनों अस्पतालों में बच्चों की ओपीडी में करीब 25 से 33 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। डफरिन अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सलमान खान के अनुसार, सांस संबंधी परेशानी लेकर आने वाले बच्चों में करीब 15 से 20 प्रतिशत निमोनिया से पीड़ित मिल रहे हैं।डॉ. सलमान खान ने बताया कि निमोनिया में फेफड़ों की छोटी वायु थैलियों में सूजन आ जाती है। इनमें तरल या मवाद भरने से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। प्रदूषण के बारीक कण भी फेफड़ों में सूजन बढ़ाकर संक्रमण का खतरा बढ़ाते हैं। तेज सांस चलना, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, तेज बुखार और खांसी इसके प्रमुख लक्षण हैं। छोटे बच्चों में दूध पीने में परेशानी, सुस्ती और सांस लेते समय पसलियों के नीचे छाती का अंदर धंसना गंभीर संकेत हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए।डाॅ. सलमान ने बताया कि निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के संक्रमण से हो सकता है। इससे बचाव के लिए बच्चों का न्यूमोकोकल वैक्सीन समेत सभी जरूरी टीके समय पर लगवाना चाहिए। छह महीने तक केवल मां का दूध और इसके बाद पौष्टिक पूरक आहार देना भी जरूरी है।