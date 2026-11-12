उत्तराखंड की विरासत से समृद्ध हो रही यूपी की सांस्कृतिक विविधता : सीएम योगी

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समारोह में विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री प्रो. विजय प्रसाद डिमरी और लोक गायन के लिए उत्तराखंड की स्वर कोकिला वीना तिवारी को उत्तराखंड गौरव सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने महापरिषद की वार्षिक स्मारिका 'उत्तराखंड दर्पण' के विशेषांक का विमोचन भी किया। इसका विषय 'विकसित भारत-श्रेष्ठ भारत' है। इसके मुख्य संपादक पूरन सिंह जीना हैं।मुख्यमंत्री के स्वागत में उत्तराखंडी परिधानों और आभूषणों से सजी 300 महिलाओं ने झोड़े के 20 दलों के साथ प्रस्तुति दी। अल्मोड़ा के उधांचल कला केंद्र के छोलिया दल ने ढाल, तलवार, मशकबीन, तुरही और रणसिंह के साथ पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। पीएसी बैंड की धुनों ने भी समारोह में रंग भरा।शाम की सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत कामना बिष्ट के निर्देशन में उत्तराखंडी जागर से हुई। रीमा वाणगी, पंकज वाणगी और दीपक परवाल ने 'वॉयस ऑफ उत्तराखंड' के तहत गायन किया। 'नाचेगा भारत सीजन-3' और 'डांस उत्तराखंड डांस सीजन-5' के प्रतिभागियों ने नृत्य प्रस्तुतियां दीं। सामूहिक छपेली और महिला-पुरुष झोड़े की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, विधायक ओपी श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, समारोह अध्यक्ष प्रो. रीता बहुगुणा जोशी माैजूद रहीं। उत्तराखंड महापरिषद के संयोजक दीवान सिंह अधिकारी, अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत, महासचिव भरत सिंह बिष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगल सिंह रावत, सचिव राजेश बिष्ट, सलाहकार चंद्र मोहन नौटियाल, चेतन बिष्ट और पार्षद उमेश सनवाल भी उपस्थित रहे।