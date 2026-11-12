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Lucknow News: कठौता झील में सात फीट बचा पानी, आपूर्ति में आज से कटौती

Thu, 12 Nov 2026 02:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:18 AM IST
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Water level in Kathauta Lake down to seven feet; supply to be curtailed starting today
कठौता झील में बचा पानी। 
लखनऊ। इंदिरा नगर और गोमती नगर की करीब पांच लाख आबादी को पानी देने वाली कठौता झील का जलस्तर कम हो गया है। झील में अब केवल सात फीट पानी बचा है जिसमें से चार फीट बालू है। शारदा सहायक नहर एक महीने से बंद होने के कारण यह स्थिति बनी है।बृहस्पतिवार से सुबह और शाम आपूर्ति में दो-दो घंटे की कटौती की जाएगी। शनिवार सुबह तक झील में पानी आने की उम्मीद है।
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जलकल विभाग जोन चार के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश ने बताया कि सिंचाई विभाग ने मरम्मत के लिए शारदा सहायक नहर को 8-10 अक्तूबर से 8 नवंबर तक बंद किया था। नहर से कठौता झील को पानी मिलता है। नहर बंद रहने पर झील के पानी से अधिकतम एक महीने तक ही आपूर्ति हो सकती है। एक महीना पूरा होने पर झील में पानी कम हो गया है। इसलिए बृहस्पतिवार से सुबह और शाम दो-दो घंटे की कटौती होगी। यह कटौती इंदिरा नगर और गोमती नगर की टंकियों व भूमिगत जलाशयों को भरने वाले पानी में होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए नलकूप चलाए जाएंगे। गोमती नगर और इंदिरा नगर में करीब 33 टंकियां और 10 भूमिगत जलाशय हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लखीमपुर से दो दिन पहले पानी छोड़ दिया गया है। यह शनिवार सुबह तक झील में आ जाएगा। इसके बाद आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।

कठौता झील में बचा पानी। 

कठौता झील में बचा पानी। 

कठौता झील में बचा पानी। 

कठौता झील में बचा पानी। 

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