Lucknow News: कठौता झील में सात फीट बचा पानी, आपूर्ति में आज से कटौती

जलकल विभाग जोन चार के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश ने बताया कि सिंचाई विभाग ने मरम्मत के लिए शारदा सहायक नहर को 8-10 अक्तूबर से 8 नवंबर तक बंद किया था। नहर से कठौता झील को पानी मिलता है। नहर बंद रहने पर झील के पानी से अधिकतम एक महीने तक ही आपूर्ति हो सकती है। एक महीना पूरा होने पर झील में पानी कम हो गया है। इसलिए बृहस्पतिवार से सुबह और शाम दो-दो घंटे की कटौती होगी। यह कटौती इंदिरा नगर और गोमती नगर की टंकियों व भूमिगत जलाशयों को भरने वाले पानी में होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए नलकूप चलाए जाएंगे। गोमती नगर और इंदिरा नगर में करीब 33 टंकियां और 10 भूमिगत जलाशय हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लखीमपुर से दो दिन पहले पानी छोड़ दिया गया है। यह शनिवार सुबह तक झील में आ जाएगा। इसके बाद आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।