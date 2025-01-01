Lucknow News: नृत्य की थाप पर घुले दो देशों के रंग

लखनऊ। कैसरबाग स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में शुक्रवार को श्रीलंका के पारंपरिक नृत्यों के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य की झलक भी देखने को मिली। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में परिषद की छात्रवृत्ति पर पढ़ रहे श्रीलंकाई छात्र-छात्राओं ने नौ प्रस्तुतियां दीं। इसमें इनमें कैंडियन, भरतनाट्यम, कथक और तमिल लोक नृत्य शामिल रहे। प्रणाम प्रस्तुति में भारत-श्रीलंका के सांस्कृतिक रिश्ते दिखाए गए। डॉ. अदिति थपलियाल ने मंच संचालन किया।