Lucknow News: आरडीएसओ में सतर्कता पर निबंध प्रतियोगिता

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लखनऊ। आरडीएसओ के सतर्कता विभाग की ओर से सतर्कता जागरूकता अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबंध का विषय समृद्धि से सत्यनिष्ठा था। इसमें कक्षा छह से 12 तक के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आरडीएसओ की सतर्कता टीम ने विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों का पालन करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित किया गया।