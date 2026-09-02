Lucknow News: सेंट्रल बार एसोसिएशन ने बार काउंसिल ऑफ यूपी के प्रस्ताव को किया खारिज

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पत्र में कहा गया है कि उप्र बार काउंसिल का 23 फरवरी 2025 का प्रस्ताव और 27 अगस्त 2025/2026 के पत्र ''पेटेंट वांट ऑफ जूरिडिक्शन'' से ग्रस्त और ''अल्ट्रा वायर्स'' हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा-6 के तहत राज्य विधिज्ञ परिषद को सेंट्रल बार के आंतरिक मामलों में इस तरह हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सेंट्रल बार का आरोप है कि प्रस्ताव हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में लंबित रिट याचिका में 23 अगस्त को पारित आदेश के विपरीत और एसोसिएशन को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया।सेंट्रल बार ने चेतावनी दी है कि प्रस्ताव वापस या स्थगित नहीं किया गया तो उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एसोसिएशन ने बार काउंसिल के आदेशों को मानने से भी इन्कार किया है और कहा है कि 20 फरवरी 2026 की आम सभा में पारित संशोधन अब भी प्रभावी है।बीते दिनों बार