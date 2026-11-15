Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The body of a school van driver was found hanging from a noose

Lucknow News: स्कूल वैन चालक का शव फंदे से लटका मिला

Sun, 15 Nov 2026 01:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 15 Nov 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
The body of a school van driver was found hanging from a noose
मनजीत रावत की फाइल फोटो।
सरोजनीनगर। बिजनौर इलाके में शनिवार सुबह मनजीत रावत उर्फ मोनू (30) का शव पंखे के हुक से गमछे के सहारे कमरे में फंदे से लटका मिला। पत्नी और उसके मायके वालों ने जमीन के विवाद में मनजीत की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें शांत कराया।
विज्ञापन

माती गांव के मजरा रायसिंहखेड़ा निवासी मनजीत के पिता श्याम बिहारी ने बताया कि बेटा निजी स्कूल में वैन चालक था। चार दिन पहले पत्नी नेहा बेटे नितिन के साथ भैयादूज पर सरोजनीनगर के मीरानपुर पिनवट स्थित मायके चली गई थी। शुक्रवार शाम मनजीत वैन चलाकर घर लौटा और खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। शनिवार सुबह करीब छह बजे वह और उनकी पत्नी रुक्मणी धान काटने खेत चले गए। सुबह साढ़े नौ बजे लौटने पर रुक्मणी बेटे को जगाने कमरे में पहुंचीं तो उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पत्नी नेहा मायके वालों के साथ पहुंची और जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया।
विज्ञापन

इंस्पेक्टर बिजनौर कपिल गौतम के मुताबिक, शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद की बात सामने आई है। नेहा ज्यादातर मायके में रहती थी जिससे मनजीत तनाव में था। वह शराब का सेवन भी करता था। परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। गांव में चर्चा है कि मनजीत ने बाइक फाइनेंस कराई थी और किस्त वसूलने के लिए एजेंट घर आते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed