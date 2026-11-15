Lucknow News: हत्यारोपी ऋषभ को असलहे सप्लाई कराने वालों की तलाश में पुलिस

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26 अक्तूबर को चबूतरे को लेकर हुए विवाद में ऋषभ ने पड़ोसी संघ नेता शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी और बेटे सुयश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने ऋषभ समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को एलडीए ने ऋषभ के मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। कार्रवाई के दौरान वहां से असलहे और कारतूस भी मिले थे।डीसीपी पश्चिमी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जांच की जा रही है कि ऋषभ को असलहे कौन मुहैया कराता था और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। पुलिस उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ऋषभ की पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी ताकि उससे असलहों की खरीद और उनके इस्तेमाल के मकसद के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।