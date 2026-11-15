Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Rs 32600 stolen after breaking the shutter of a liquor shop

Lucknow News: शराब की दुकान का शटर तोड़कर 32600 रुपये चोरी

Sun, 15 Nov 2026 01:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 15 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Rs 32600 stolen after breaking the shutter of a liquor shop
लखनऊ। पारा के बुद्धेश्वर-भपटामऊ के पास स्थित अंग्रेजी शराब और बीयर की कंपोजिट दुकान का शटर तोड़कर बाइक सवार दो चोर 32,600 रुपये चोरी कर ले गए। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
विज्ञापन

कानपुर के नौबस्ता निवासी सर्वेश जायसवाल की भपटामऊ में कंपोजिट शराब की दुकान है। उनके मुताबिक, शुक्रवार रात बाइक सवार दो चोर दुकान पहुंचे और शटर तोड़कर नकदी पार कर दी। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed