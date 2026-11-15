Lucknow News: शराब की दुकान का शटर तोड़कर 32600 रुपये चोरी

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कानपुर के नौबस्ता निवासी सर्वेश जायसवाल की भपटामऊ में कंपोजिट शराब की दुकान है। उनके मुताबिक, शुक्रवार रात बाइक सवार दो चोर दुकान पहुंचे और शटर तोड़कर नकदी पार कर दी। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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लखनऊ। पारा के बुद्धेश्वर-भपटामऊ के पास स्थित अंग्रेजी शराब और बीयर की कंपोजिट दुकान का शटर तोड़कर बाइक सवार दो चोर 32,600 रुपये चोरी कर ले गए। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।