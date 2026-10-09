Lucknow News: ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई थी विमान की नोज

विज्ञापन



पहले विमान के करीब 30 हजार फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच से गुजरने के दौरान बिजली गिरने या पक्षी से टकराने की आशंका जताई जा रही थी। जांच के बाद एयरलाइंस ने स्पष्ट किया कि नुकसान ओलावृष्टि से हुआ था। विज्ञापन

नई नोज लगाई, आज उड़ान की तैयारी

इंडिगो की तकनीकी टीम ने बृहस्पतिवार को विमान की क्षतिग्रस्त नोज बदल दी। नई नोज लगाने के बाद विमान को उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है। एयरलाइंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विमान शुक्रवार को रवाना होगा। हालांकि, इसकी अगली उड़ान पटना या अहमदाबाद में से किस स्थान के लिए होगी, यह अभी तय नहीं है। पहले विमान के करीब 30 हजार फीट की ऊंचाई पर बादलों के बीच से गुजरने के दौरान बिजली गिरने या पक्षी से टकराने की आशंका जताई जा रही थी। जांच के बाद एयरलाइंस ने स्पष्ट किया कि नुकसान ओलावृष्टि से हुआ था।नई नोज लगाई, आज उड़ान की तैयारीइंडिगो की तकनीकी टीम ने बृहस्पतिवार को विमान की क्षतिग्रस्त नोज बदल दी। नई नोज लगाने के बाद विमान को उड़ान के लिए तैयार किया जा रहा है। एयरलाइंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विमान शुक्रवार को रवाना होगा। हालांकि, इसकी अगली उड़ान पटना या अहमदाबाद में से किस स्थान के लिए होगी, यह अभी तय नहीं है।

विज्ञापन

विज्ञापन

लखनऊ। पटना से लखनऊ पहुंची इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-925 की नोज ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी। इंडिगो ने बृहस्पतिवार को मामले में स्पष्टीकरण जारी कर इसकी पुष्टि की। विमान बुधवार को लखनऊ पहुंचने के बाद उसकी नोज बुरी तरह पिचकी मिली थी। इसके चलते विमान को आगे अहमदाबाद रवाना नहीं किया गया और तकनीकी जांच कराई गई।