Lucknow News: चित्रगुप्त के जयघोष से गूंजा धाम

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स्थापना दिवस पर धाम को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। समारोह का मुख्य आकर्षण श्री चित्रगुप्त घाट पर मां गोमती की भव्य आरती रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लेकर दीप जलाए और सुख-समृद्धि व लोक कल्याण की कामना की। विज्ञापन



कार्यक्रम में कायस्थ फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव, संयोजक दिलीप श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कीर्ति चौधरी, महामंत्री मनोज डीगर, उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव एडवोकेट, स्वप्निल श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री सचिन निगम समेत ट्रस्ट के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। स्थापना दिवस पर धाम को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। समारोह का मुख्य आकर्षण श्री चित्रगुप्त घाट पर मां गोमती की भव्य आरती रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लेकर दीप जलाए और सुख-समृद्धि व लोक कल्याण की कामना की।कार्यक्रम में कायस्थ फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव, संयोजक दिलीप श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कीर्ति चौधरी, महामंत्री मनोज डीगर, उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव एडवोकेट, स्वप्निल श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री सचिन निगम समेत ट्रस्ट के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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लखनऊ। झूलेलाल वाटिका स्थित श्री चित्रगुप्त धाम रविवार को आस्था और भक्ति से सराबोर रहा। धाम के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चित्रगुप्त के जयघोष से पूरा परिसर गूंजता रहा। शाम चार बजे विशेष पूजा, कथा और सामूहिक हवन हुआ। श्रद्धालुओं ने सर्वजन के कल्याण और कायस्थ समाज में राजनीतिक चेतना के जागरण के संकल्प के साथ हवन में आहुतियां दीं।