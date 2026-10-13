फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Team Sarang's air show in Bareilly starts today

Lucknow News: टीम सारंग का बरेली में आज से एयर शो

Tue, 13 Oct 2026 03:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:07 AM IST
विज्ञापन
Team Sarang's air show in Bareilly starts today
लखनऊ। वायुसेना की हेलीकॉप्टर टीम ‘सारंग’ मंगलवार से 17 अक्तूबर तक बरेली के एयरफोर्स स्टेशन पर हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन करेगी। करीब आठ साल बाद टीम बरेली में एयर शो करेगी। स्कूल व कॉलेज के बच्चे करतबों का लुत्फ उठा सकेंगे।
विज्ञापन

मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि सारंग टीम में पांच हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यह टीम भारत में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) ‘ध्रुव’ से उड़ान भरती है। टीम के सदस्य हवा में बहुत कम दूरी पर उड़ते हुए मुश्किल करतब दिखाते हैं। इसके लिए पायलटों को अच्छे कौशल, अनुशासन और आपसी भरोसे की जरूरत होती है।
विज्ञापन

बरेली में होने वाला यह प्रदर्शन लोगों को सैन्य विमानन को करीब से समझने का मौका देगा। यह कार्यक्रम खासकर विद्यार्थियों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगा। इससे वे सशस्त्र बलों में कॅरिअर बनाने के लिए भी प्रेरित होंगे। यह प्रदर्शन टीमवर्क, अनुशासन, सटीकता और लगातार अभ्यास का महत्व भी बताएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed