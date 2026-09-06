Lucknow News: नगर निगम डिग्री काॅलेज में शिक्षक सम्मानित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज में शनिवार को शिक्षक दिवस समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि मां हमारे जीवन की पहली शिक्षक होती हैं। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने महापौर का स्वागत किया। कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने गीत, संगीत और नृत्य सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।
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