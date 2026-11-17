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आदर्श व्यापार मंडल नरही के महामंत्री अनिल अग्रवाल ने बताया कि आटा, दाल और चावल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दो माह में इनके दामों में कई बार इजाफा हुआ। पिछले एक माह में अरहर की दाल के थोक दाम 120 से बढ़कर 145 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। चना, मूंग, उड़द और उड़द की धुली दाल के दाम भी बढ़े हैं। चने की दाल 95 से 98 रुपये प्रति किलो बिक रही है। एक माह पूर्व इसकी कीमत 80 रुपये प्रति किलो थी। देशी चना भी महंगा हो गया है।चावल के दाम सबसे तेज गति से बढ़ रहे हैं। व्यापारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि मंसूरी चावल के थोक दाम 60 के 62 रुपये किलो पहुंच गए हैं। एक माह में करीब 15 रुपये का उछाल आया है। 70 से 80 रुपये में बिकने वाला बासमती चावल 95 रुपये प्रति किलो है। 13 सौ से 1,350 रुपये का मिलने वाला 50 किलो आटा अब थोक में 1,560 रुपये का मिल रहा है। मैदे की बोरी पर भी करीब 150 रुपये बढ़ गए हैं।खाद्य पदार्थ थोक दाम (पहले) थोक दाम (अब) फुटकर दाम (अब)अरहर दाल 120 145 - 150-152चना 80 95 - 100-105मूंग 110 125 - 130-132उड़द (हरी) 120 145 - 150-155उड़द (काली) 110 135 - 140-150मंसूरी 40-45 60-62 70-75बासमती 70-75 95-97 100-120शक्कर चीनी 50 70 75-80शांभा 28 34 40-45