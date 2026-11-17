विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की चार दिवसीय प्रतियोगिता केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कराई जा रही है। पूर्व एमएलसी एवं क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष इं. अवनीश कुमार सिंह ने काउंसिल गेम्स में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले आयुष्मान श्रीवास्तव, दिव्यांशु दिक्षित, तौहीद अहमद, प्रतिष्ठा विश्वकर्मा और आयुष कुमार यादव को सम्मानित किया।सीतापुर रोड और रुचिखंड शाखा के बीच हुए मुकाबले में सीतापुर शाखा के खिलाड़ी अयूब ने 25 रन बनाए। इसमें चार चौके शामिल रहे। गेंदबाजी में 2 विकेट हासिल कर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। राजाजीपुरम शाखा के खिलाफ मुकाबले में अयूब 3 ओवर में 3 विकेट चटकाए।बल्लेबाजी में 32 रनों की धुआंधार पारी खेली। टग ऑफ वार (रस्साकशी) में सीतापुर रोड शाखा ने सब जूनियर, जूनियर और बैडमिंटन में सब जूनियर व जूनियर सभी में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। सीनियर बालिका कबड्डी में सीतापुर रोड शाखा की बालिकाओं ने राजाजीपुरम रोड शाखा को हराया।