Lucknow News: दरोगा पर दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी देने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 18 Sep 2026 02:26 AM IST
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आलमबाग। सरोजनीनगर महिला मोर्चा मंडल-दो की अध्यक्ष नीता दीक्षित ने कृष्णानगर थाने में तैनात दरोगा पर उनसे दुर्व्यवहार करने और जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बृहस्पतिवार को उन्होंने इंस्पेक्टर और एसीपी कृष्णानगर से मिलकर आरोपी दरोगा पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायती पत्र दिया है।
नीता दीक्षित के मुताबिक, तीन दिन पहले उनके एक कार्यकर्ता का दूसरे मोहल्ले के युवक से विवाद हुआ था। युवक ने कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। इसी मामले की जानकारी लेने वह बुधवार को पुलिस चौकी पहुंची थीं। आरोप है कि वहां मौजूद दरोगा ने उनकी बात सुनने के बजाय दुर्व्यवहार किया। कृष्णानगर एसीपी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। दरोगा और महिला मोर्चा अध्यक्ष से बातचीत कर पूरे प्रकरण को समझा जाएगा। इसके बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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नीता दीक्षित के मुताबिक, तीन दिन पहले उनके एक कार्यकर्ता का दूसरे मोहल्ले के युवक से विवाद हुआ था। युवक ने कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। इसी मामले की जानकारी लेने वह बुधवार को पुलिस चौकी पहुंची थीं। आरोप है कि वहां मौजूद दरोगा ने उनकी बात सुनने के बजाय दुर्व्यवहार किया। कृष्णानगर एसीपी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। दरोगा और महिला मोर्चा अध्यक्ष से बातचीत कर पूरे प्रकरण को समझा जाएगा। इसके बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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