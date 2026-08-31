Lucknow News: दरोगा पर नशे में कार सवार को पीटने और गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप

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दुबग्गा के बरावन कला निवासी और टिफिन सर्विस संचालक राहुल गौतम ने बताया कि दरोगा उनके पूर्व परिचित हैं। रविवार सुबह दरोगा नशे में उनके घर पहुंचे और साथ चलने को कहा। कार में दरोगा ने उनसे मारपीट और गाली-गलौज की। उनके लघुशंका के लिए उतरने पर दरोगा ने ईंट से कार का शीशा तोड़ दिया। दरोगा पर 15 हजार रुपये छीनने का भी आरोप है। राहुल उन्हें दुबग्गा थाने ले गए और तहरीर दी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इंस्पेक्टर दुबग्गा श्रीकांत राय ने इसकी पुष्टि की।आरोपी दरोगा लाइन हाजिरपश्चिमी डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। नाका थाने में तैनात आरोपी एसआई गोपेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया है और मामले की जांच एसीपी चौक को सौंपी गई है।