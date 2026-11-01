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Lucknow News: विद्यार्थियों ने ली राष्ट्रीय एकता की शपथ

Sun, 01 Nov 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:59 AM IST
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Students took a pledge of national unity.
नगराम। जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज बहरौली में शनिवार को सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। विद्यार्थियों ने भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य अनिल कुमार वर्मा ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। भाषण प्रतियोगिता में तहसीम बानो प्रथम, सिमर गोस्वामी द्वितीय और छवि गुप्ता तृतीय स्थान पर रहीं। विजेताओं और प्रतिभागियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। साथ ही देश की एकता के प्रति सरदार पटेल के योगदान को याद किया गया।
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