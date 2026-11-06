Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Students showcased their talent on Annual Sports Day

Lucknow News: वार्षिक स्पोर्ट्स डे पर छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Students showcased their talent on Annual Sports Day
वार्षिक स्पोर्ट्स डे पर छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा
लखनऊ। महानगर स्थित माउंट कार्मेल कॉलेज में बृहस्पवितार को वार्षिक स्पोर्ट्स डे यूनीस्पेयर का आयोजन किया गया। छात्राओं ने मार्च पास्ट, योग और ताइक्वांडो से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कर्नल दिनेश कुमार पाठक और प्रिंसिपल सिस्टर रश्मिता एसी मुख्य अतिथि रहे। छात्राओं ने बैंड की धुन पर शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। 100, 200 और 400 मीटर की रिले रेस में विजयी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed