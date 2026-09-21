फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   students protest in lucknow university

Lucknow News: गर्ल्स हॉस्टल की अव्यवस्थाओं व अन्य समस्याओं को लेकर एबीवीपी का हंगामा, कुलपति कार्यालय घेरा

Mon, 21 Sep 2026 02:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:15 PM IST
विज्ञापन
students protest in lucknow university
लखनऊ विवि के कुलपति कार्यालय का एबीवीपी ने किया घेराव। अमर उजाला

विज्ञापन

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कुलपति कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने गंदे वॉशरूम, भोजन की गुणवत्ता और पानी की समस्या को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्र कुलपति को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।
प्रदर्शन के दौरान छात्र विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. राकेश द्विवेदी के सामने नारेबाजी करते रहे। इस दौरान कुछ छात्रों की प्रॉक्टर के साथ धक्कामुक्की भी हुई। प्रदर्शन के बीच कई बार छात्र नेताओं के आपस में भिड़ने की स्थिति भी बनी। इससे मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति रही।
विज्ञापन

छात्रों का कहना था कि गर्ल्स हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि हॉस्टल के वॉशरूम की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके अलावा भोजन की गुणवत्ता और पेयजल को लेकर भी छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने इन समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

हंगामे की जानकारी मिलने पर कुलसचिव भावना मिश्रा भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचीं और उनकी समस्याएं सुनने का प्रयास किया। हालांकि छात्र कुलपति को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे कुलपति के सामने ही अपनी समस्याएं और मांगें रखना चाहते हैं। देर तक छात्र कुलपति को बुलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed