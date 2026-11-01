फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Stones pelted at young woman's house following her protest against molestation

Lucknow News: छेड़छाड़ के विरोध पर युवती के घर पर पथराव

Sun, 01 Nov 2026 01:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Stones pelted at young woman's house following her protest against molestation
छेड़छाड़ के विरोध पर युवती के घर पर पथराव
आलमबाग। अश्लील इशारों और छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने युवती के घर पर पथराव कर दिया। पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दी। पथराव में घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। ईंट-गुम्मे चलते देखकर युवती बेहोश हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद समेत चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।आलमबाग निवासी पीड़ित के मुताबिक, 25 अक्तूबर की रात करीब 10 बजे उनकी भतीजी पर मोहल्ले के रामकुमार और आशीष गंदे इशारे कर रहे थे। युवती ने विरोध कर शोर मचाया। आरोप है कि इस पर रामकुमार, आशीष कुमार और उनके दो अन्य साथी छत पर चढ़ गए। वहां से जान से मारने की नीयत से ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं। इंस्पेक्टर बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रामकुमार, आशीष और दो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed