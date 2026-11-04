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Lucknow News: 58 जरूरतमंद महिलाओं को वजीफा और गर्म कपड़े बांटे

Wed, 04 Nov 2026 02:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:13 AM IST
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Stipends and warm clothing were distributed to 58 needy women
जरूरतमंद महिलाओं को वजीफा और गर्म कपड़े बांटे।
लखनऊ। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की ओर से मंगलवार को तालकटोरा स्थित कैंप कार्यालय में 58 जरूरतमंद महिलाओं को वजीफा और गर्म कपड़े बांटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद इकबाल हाशमी ने की।
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मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली ने सक्षम लोगों से अपने क्षेत्रों में बैतुल माल स्थापित कर जरूरतमंदों की नियमित मदद करने की अपील की। सैयद इकबाल हाशमी ने सामूहिक सहयोग से गरीब परिवारों की समस्याएं दूर करने पर जोर दिया। यूथ अध्यक्ष फैजान फिरंगी महली ने जरूरतमंद बच्चों को आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिला दिलाने की तैयारी कराने की अपील की। इस मौके पर मौलाना अफ्फान अतीक फिरंगी महली, डॉ. आफताब हाशमी, नबी अहमद, अहमद खान, अनवर रशीद हाशमी, सैयद अहमद नदीम और आसिफ इकबाल हाशमी मौजूद रहे।

जरूरतमंद महिलाओं को वजीफा और गर्म कपड़े बांटे।

जरूरतमंद महिलाओं को वजीफा और गर्म कपड़े बांटे।

जरूरतमंद महिलाओं को वजीफा और गर्म कपड़े बांटे।

जरूरतमंद महिलाओं को वजीफा और गर्म कपड़े बांटे।

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