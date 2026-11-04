Lucknow News: 58 जरूरतमंद महिलाओं को वजीफा और गर्म कपड़े बांटे

मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली ने सक्षम लोगों से अपने क्षेत्रों में बैतुल माल स्थापित कर जरूरतमंदों की नियमित मदद करने की अपील की। सैयद इकबाल हाशमी ने सामूहिक सहयोग से गरीब परिवारों की समस्याएं दूर करने पर जोर दिया। यूथ अध्यक्ष फैजान फिरंगी महली ने जरूरतमंद बच्चों को आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिला दिलाने की तैयारी कराने की अपील की। इस मौके पर मौलाना अफ्फान अतीक फिरंगी महली, डॉ. आफताब हाशमी, नबी अहमद, अहमद खान, अनवर रशीद हाशमी, सैयद अहमद नदीम और आसिफ इकबाल हाशमी मौजूद रहे।