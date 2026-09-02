Lucknow News: पाचन तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है आंतों का स्वास्थ्य

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लखनऊ। ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ मंगलवार को किया। कुलपति अजय तनेजा और डीन तत्हीर फात्मा के निर्देशन में यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसकी थीम ''पोषण की शक्ति को जानें'' है, जिसका उद्देश्य पोषण, स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के पहले दिन गृह विज्ञान विभाग में आयोजित व्याख्यान में क्लीनिकल आहार विशेषज्ञ अमरीन कुरैशी ने बताया कि आंतों का स्वास्थ्य पाचन तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कुरैशी ने रेशेदार, प्राकृतिक आहार और पर्याप्त पानी पीने की अपील की। संतुलित भोजन स्वस्थ शरीर और सक्रिय मस्तिष्क की बुनियाद है। नेहा मोहन सिन्हा ने जंक फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी।भोजन में विविधता, संतुलन, स्वच्छता और उचित मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। कीर्तिमा सचान, कल्पना देवी और अंजलि सिंह का योगदान रहा।