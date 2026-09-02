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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Direct admission under sports quota at Lucknow University; number of seats not fixed.

Lucknow News: लविवि में खेल कोटे से सीधे प्रवेश, सीटें निश्चित नहीं

Wed, 02 Sep 2026 02:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:18 AM IST
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Direct admission under sports quota at Lucknow University; number of seats not fixed.
लविवि
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए खेल कोटे के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक खिलाड़ी आठ सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कितनी सीटें खेल कोटे में निश्चित हैं, इसकी जानकारी विवि प्रशासन को भी नहीं है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आठ सितंबर शाम पांच बजे है। अभ्यर्थियों को 7 सितंबर दोपहर तीन बजे तक प्रवेश कार्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या (एलयूआरएन) प्राप्त करना होगा। जिनके पास पहले से एलयूआरएन है, उन्हें नया नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र क्रीड़ा परिषद कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके साथ हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक के अंकपत्र व प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे। खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित प्रमाणपत्र, आधार कार्ड तथा दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो भी जमा करने होंगे। लखनऊ विवि एथेलेटिक एसोसिएशन के महासचिव प्रो. अजय कुमार आर्य का कहना है कि खेल कोटे में सीटें निश्चित नहीं हैं। पिछले साल पांच प्रवेश हुए थे और उससे पहले केवल दो प्रवेश ही हुए थे। खिलाड़ियों का चयन क्रीड़ा परिषद करेगी।
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