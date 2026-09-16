Lucknow News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला

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इंस्पेक्टर संजय सिंह के मुताबिक, माल के अटरिया क्षेत्र के बसहरी घाट निवासी जवाहर दोस्त मुकेश के साथ मड़ियांव स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के पास मेस में खाना बनाते थे। जवाहर के भाई मोती ने बताया कि मंगलवार सुबह दोनों बाइक से ड्यूटी जा रहे थे। रामपुर बेहड़ा गांव के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जवाहर ट्रक के पहिये के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल मुकेश को अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों के परिजनों को सूचना दी। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रक कब्जे में लेकर उसके नंबर के आधार पर मालिक और चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है।