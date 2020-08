सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मामले में दोनों गवाहों को पीड़ित मानने से इनकार किया

अयोध्या स्थित ढांचा ध्वंस मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने दोनों गवाहों को पीड़ित मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने बहस की मांग वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले सीबीआई के वकील ललित कुमार सिंह और आरके यादव ने इस अर्जी का विरोध किया।

Special CBI judge S K Yadav today rejected pleas of 2 prosecution witnesses seeking permission to file written arguments in Babri Masjid demolition case. Court held that they were not victims in the case.