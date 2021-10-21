Lucknow News: धुएं का अलर्ट, विमान की आपात लैंडिंग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:39 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:39 AM IST
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सरोजनीनगर। अगरतला से नई दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान को मंगलवार शाम अमौसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में उतारा गया। कार्गो से धुआं निकलने का संकेत मिलने पर पायलट ने यह फैसला लिया।
विमान (6ई6504) 103 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों के साथ अगरतला से शाम 4:30 बजे रवाना हुआ। इसे शाम 7:05 बजे दिल्ली पहुंचना था। रास्ते में धुआं निकलने का अलर्ट मिलने पर पायलट ने लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। वहां से अनुमति मिलने पर शाम 6:29 बजे विमान लखनऊ में सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद विमान टैक्सी वे पर लाया गया। सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को निकालने के बाद तकनीकी टीम ने जांच की। इस दौरान कोई खराबी नहीं मिली। बावजूद इसके एहतियातन यात्रियों को रात 9:45 बजे दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया।
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विमान (6ई6504) 103 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों के साथ अगरतला से शाम 4:30 बजे रवाना हुआ। इसे शाम 7:05 बजे दिल्ली पहुंचना था। रास्ते में धुआं निकलने का अलर्ट मिलने पर पायलट ने लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। वहां से अनुमति मिलने पर शाम 6:29 बजे विमान लखनऊ में सुरक्षित उतारा गया। इसके बाद विमान टैक्सी वे पर लाया गया। सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को निकालने के बाद तकनीकी टीम ने जांच की। इस दौरान कोई खराबी नहीं मिली। बावजूद इसके एहतियातन यात्रियों को रात 9:45 बजे दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया।
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