Lucknow News: अनाधिकृत स्लीपर बसों पर कार्रवाई, 22 चालान, सात सीज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:37 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 06:37 PM IST
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लखनऊ। अनाधिकृत स्लीपर बसों के खिलाफ परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम की ओर से रविवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें 22 स्लीपर बसों के चालान किए गए। जबकि सात सीज की गईं।
आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि अभियान उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। उपरोक्त कार्रवाई आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई है। इससे पूर्व अभियान के तहत अयोध्या मार्ग पर वाहनों का चालान व सीजर किया गया था। अभियान के दूसरे दिन सीज की गई सभी बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर थीं। जो परमिट शर्तों का उल्लंघन कर फुटकर सवारियां ढोती हुई पाई गईं। कुछ बसें अपने गृह राज्य से भिन्न राज्यों में चलाई जा रही थीं। चेकिंग टीम में आलोक कुमार यादव, विनय कुमार पाण्डेय और आब्दीन अहमद शामिल रहे।
आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि अभियान उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। उपरोक्त कार्रवाई आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की गई है। इससे पूर्व अभियान के तहत अयोध्या मार्ग पर वाहनों का चालान व सीजर किया गया था। अभियान के दूसरे दिन सीज की गई सभी बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर थीं। जो परमिट शर्तों का उल्लंघन कर फुटकर सवारियां ढोती हुई पाई गईं। कुछ बसें अपने गृह राज्य से भिन्न राज्यों में चलाई जा रही थीं। चेकिंग टीम में आलोक कुमार यादव, विनय कुमार पाण्डेय और आब्दीन अहमद शामिल रहे।
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