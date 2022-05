{"_id":"6274b24d3ef64d3d46785300","slug":"sitapur-25-thousand-prize-crook-arrested-in-encounter","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीतापुर : 25 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Fri, 06 May 2022 10:59 AM IST