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Lucknow News: कालिका देवी मंदिर से चांदी का छत्र चोरी

Fri, 16 Oct 2026 01:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:45 AM IST
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Silver umbrella stolen from Kalika Devi temple
कालिका देवी मंदिर से चांदी का छत्र चोरी
सरोजनीनगर। बंथरा के ऐन गांव में मंगलवार रात प्राचीन कालिका देवी मंदिर में चोरों ने चांदी का छत्र चोरी कर लिया। मंदिर कमेटी को घटना की जानकारी बुधवार सुबह हुई। कमेटी ने बृहस्पतिवार सुबह थाने में तहरीर दी। मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष डॉ. सुंदर लाल ने बताया कि मंदिर में माता की प्रतिमा के ऊपर करीब आधा किलो का चांदी का छत्र लगा था। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी गश्त में लापरवाही करते हैं। इंस्पेक्टर राणा राजेश ने बताया कि फुटेज देखी जा रही हैं।
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