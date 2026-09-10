Lucknow News: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई श्रीकृष्ण छठी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 10 Sep 2026 02:27 AM IST
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लखनऊ। इंदिरानगर के भूतनाथ स्थित श्री बालाजी शक्तिपीठ में बुधवार को भगवान श्रीकृष्ण की छठी पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। मंदिर में बाल गोपाल का विशेष शृंगार किया गया। सेवादारों ने विधि-विधान से पूजा कर भगवान को कढ़ी-चावल का भोग लगाया। शाम को श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।
मुख्य सेवादार व भाजपा नेता दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि मंदिर में हर वर्ष श्रीकृष्ण छठी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन सत्य, धर्म, न्याय और लोककल्याण की राह पर चलने की प्रेरणा देता है।
कार्यक्रम में भाजपा के विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह और भाजपा अवध क्षेत्र के महामंत्री राजीव मिश्रा मौजूद रहे। अनूप त्रिपाठी, अनुराग श्रीवास्तव, प्रांजल राजपूत, अरविंद श्रीवास्तव, कौशल कुमार और रमेश गौड़ समेत कई सेवादारों ने सहयोग किया।
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मुख्य सेवादार व भाजपा नेता दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि मंदिर में हर वर्ष श्रीकृष्ण छठी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन सत्य, धर्म, न्याय और लोककल्याण की राह पर चलने की प्रेरणा देता है।
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कार्यक्रम में भाजपा के विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह और भाजपा अवध क्षेत्र के महामंत्री राजीव मिश्रा मौजूद रहे। अनूप त्रिपाठी, अनुराग श्रीवास्तव, प्रांजल राजपूत, अरविंद श्रीवास्तव, कौशल कुमार और रमेश गौड़ समेत कई सेवादारों ने सहयोग किया।
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