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Lucknow News: अंग प्रत्यारोपण के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करेगा एसजीपीजीआई, शुरू होगा डीएम कोर्स

Sun, 01 Nov 2026 01:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:53 AM IST
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SGPGI to train specialist doctors for organ transplantation; DM course to be launched
एसजीपीजीआई।
लखनऊ। अंग प्रत्यारोपण में मरीज की जिंदगी बचाने के लिए सर्जरी के साथ एनेस्थीसिया विशेषज्ञों की भूमिका भी अहम होती है। ऑपरेशन से पहले, दौरान और बाद में मरीज की हालत संभालने वाले इन विशेषज्ञों की देश में भारी कमी है। फिलहाल देश भर में डीएम ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया की महज पांच सीटें हैं। इसे देखते हुए एसजीपीजीआई में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एवं क्रिटिकल केयर में डीएम कोर्स शुरू किया जाएगा।
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शनिवार को पीजीआई में पहली बार आयोजित ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया मीट व कार्यशाला में देशभर के विशेषज्ञों ने अनुभव साझा किए। एनेस्थीसिया विभाग के वरिष्ठ डॉ. संदीप साहू ने बताया कि पीजीआई की यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया टीम ने एम्स जोधपुर, एम्स भटिंडा, एम्स रायपुर, केजीएमयू और सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में गुर्दा प्रत्यारोपण शुरू कराने में अहम भूमिका निभाई है।
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पीजीआई के कार्यवाहक निदेशक डॉ. शालीन कुमार ने बताया कि संस्थान में जीवित और मृतक दाताओं से अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा है। प्रदेश का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट भी पीजीआई ने किया है। कार्यशाला में 15 से अधिक विशेषज्ञों और 60 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया।
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