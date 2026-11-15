Lucknow News: महोत्सव में कई हस्तियां सम्मानित

लखनऊ। बीरबल साहनी मार्ग स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में 14 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है। शनिवार को महोत्सव में पारंपरिक झोड़ा प्रतियोगिता, उत्तराखंड डांस, नाचेगा भारत, वॉयस ऑफ लखनऊ और छपेली नृत्य के जरिये पहाड़ी संस्कृति की झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि नारायण दत्त पाठक को मनोहर श्याम जोशी स्मृति सम्मान, मथुरा दत्त पंत को हीरा सिंह राणा स्मृति सम्मान और सुंदर पाल सिंह को मोहन सिंह बिष्ट स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन भी हुआ। वहीं, युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भर्ती कार्यालय (मुख्यालय) की ओर से स्टॉल लगाया गया है। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि यह मंच राष्ट्र सेवा के इच्छुक युवाओं के लिए उपयोगी है।

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