Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:11 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
महोत्सव
- पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव डालीगंज स्थित जैन मंदिर में सुबह 9 बजे से।
छठ पूजा
छठ पूजा लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति शाम 4 बजे।
झूलेलाल घाट शाम 4 बजे।
कुड़िया घाट और संझिया घाट पर शाम 4 बजे।
टैबलेट वितरण
- लखनऊ मंडल के युवाओं को टैबलेट वितरण राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सुबह 10:30 बजे।
जयंती समारोह
- वीर शिरोमणि विरसा मुंडा का जयंती समारोह कृष्णानगर के अंबेडकर पार्क आश्रम रोड विजयनगर पुलिस चौकी के पास दोपहर 1 बजे।
उत्तराखंड महोत्सव- उत्तराखंड महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम बीरबल साहनी मार्ग स्थित पं. गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में दोपहर 2 बजे से।पुस्तक लोकार्पण
- युवा रचनाकार मंच की ओर से भारतेंदु मिश्र जयंती एवं पुस्तक लोकार्पण हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में शाम चार बजे।
समागम
विश्व कायस्थ संस्थान की ओर से समागम कार्यक्रम महानगर स्थित होटल गोल्डन एपल में सुबह 11 बजे।
खेल
विजय मर्चेंट ट्रॉफी के तहत गोवा बनाम राजस्थान और उत्तराखंड बनाम कर्नाटक के बीच मुकाबले का दूसरा दिन इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।
ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से।
वीमेंस प्रो वाॅलीबॉल लीग इकाना स्टेडियम के इंडोर हॉल में शाम 5 बजे से।
विज्ञापन
- पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव डालीगंज स्थित जैन मंदिर में सुबह 9 बजे से।
छठ पूजा
छठ पूजा लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति शाम 4 बजे।
झूलेलाल घाट शाम 4 बजे।
कुड़िया घाट और संझिया घाट पर शाम 4 बजे।
टैबलेट वितरण
- लखनऊ मंडल के युवाओं को टैबलेट वितरण राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सुबह 10:30 बजे।
जयंती समारोह
- वीर शिरोमणि विरसा मुंडा का जयंती समारोह कृष्णानगर के अंबेडकर पार्क आश्रम रोड विजयनगर पुलिस चौकी के पास दोपहर 1 बजे।
उत्तराखंड महोत्सव- उत्तराखंड महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम बीरबल साहनी मार्ग स्थित पं. गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में दोपहर 2 बजे से।पुस्तक लोकार्पण
- युवा रचनाकार मंच की ओर से भारतेंदु मिश्र जयंती एवं पुस्तक लोकार्पण हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में शाम चार बजे।
समागम
विश्व कायस्थ संस्थान की ओर से समागम कार्यक्रम महानगर स्थित होटल गोल्डन एपल में सुबह 11 बजे।
खेल
विजय मर्चेंट ट्रॉफी के तहत गोवा बनाम राजस्थान और उत्तराखंड बनाम कर्नाटक के बीच मुकाबले का दूसरा दिन इकाना स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से।
ऑल इंडिया केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से।
वीमेंस प्रो वाॅलीबॉल लीग इकाना स्टेडियम के इंडोर हॉल में शाम 5 बजे से।