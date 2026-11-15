Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Students set up stalls on Children's Day

Lucknow News: बाल दिवस पर छात्राओं ने लगाए स्टॉल

Sun, 15 Nov 2026 02:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Students set up stalls on Children's Day
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विकास नगर में छात्राओं ने लगाई प्रदर्शनी
विज्ञापन

लखनऊ। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विकास नगर में शनिवार को बाल दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य कुसुम वर्मा ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर छात्रा पलक्षी दुबे ने क्राफ्ट का स्टॉल लगाया। इस दौरान कीर्ति त्रिपाठी समेत कई छात्राओं ने पास्ता, गोलगप्पे, चाट और भेलपुरी के स्टॉल लगाए। इस मौके पर बबिता वर्मा, मनीषा सक्सेना, सीमा, स्मिता, सीमा खरवार, गीतांजलि समेत कई शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। (संवाद)

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विकास नगर में छात्राओं ने लगाई प्रदर्शनी

राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विकास नगर में छात्राओं ने लगाई प्रदर्शनी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed