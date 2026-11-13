Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   secret of cuts plus stories about how department should be guest at honorable wedding

सुना है क्या: कटौती का राज; साथ ही 'माननीय की शादी में विभाग बराती व काम हो, न हो पैरवी दिखनी चाहिए' के किस्से

Fri, 13 Nov 2026 10:08 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 10:08 AM IST
सार

यूपी के राजनीतिक गलियारे और प्रशासन में तमाम ऐसे किस्से हैं, जो हैं तो उनके अंदरखाने के... लेकिन, चाहे-अनचाहे बाहर आ ही जाते हैं। ऐसे किस्सों को आप अमर उजाला के "सुना है क्या" सीरीज में पढ़ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस बार क्या है खास...

विज्ञापन
secret of cuts plus stories about how department should be guest at honorable wedding
सुना है क्या/suna hai kya - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के राजनीतिक गलियारे और प्रशासनिक गलियों में आज तीन किस्से काफी चर्चा में रहे। चाहे-अनचाहे आखिर ये बाहर आ ही जाते हैं। इन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम होती है। आज की कड़ी में 'कटौती का राज...' की कहानी। इसके अलावा 'माननीय की शादी में विभाग बराती' और 'काम हो या न हो पैरवी दिखनी चाहिए' के किस्से भी चर्चा में रहे। आगे पढ़ें, नई कानाफूसी...

विज्ञापन

कटौती का राज...

‘पर कटौती’ से परेशान एक माननीय का दुख इस बार दिवाली पर उनके मातहतों से लेकर बाहर तक महसूस किया गया। पिछले चार दीपोत्सवों पर दिल खोलकर उपहार बांटने वाले माननीय ने इस बार बटुए पर ऐसा ताला डाला कि नीचे से लेकर बाहर तक ‘टॉक आफ द टाउन’ बन गए। उनके खासमखास बताते हैं कि माननीय ने इस बार गुस्से के मारे दिवाली गिफ्ट पर ऐसी कैंची चलाई कि किसी को हस्तनिर्मित दीये तक नसीब नहीं हुए। हालांकि उनके ही मातहतों का कहना है कि माननीय पता नहीं काहे खफा हैं..कौन सा उनकी जेब से कुछ जा रहा था।

विज्ञापन

माननीय की शादी में विभाग बराती

प्रदेश के एक विभाग में माननीय की शादी इसी महीने है। इसी हफ्ते से इसके कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में माननीय के घर में ही नहीं, विभाग में भी बाराती बनने की जोर-शोर से तैयारी चल रही है। विभाग में काम से ज्यादा माननीय की शादी की चर्चा है। कुछ ने तो बाकायदा इसके लिए नया सूट भी सिलवा लिया है। तो क्या तोहफा लेकर जाएं, इसके लिए खोज में लगे हैं। तो कुछ ने तीनों प्रमुख आयोजनों में शामिल होने की भी तैयारी कर ली है।

विज्ञापन
विज्ञापन

काम हो या न हो पैरवी दिखनी चाहिए

चुनावी सीजन में माननीयों के पास सिफारिशें बढ़ गई हैं। विधान मंडल परिसर में पहुंचते ही सिफारिश कराने वाले घेर लेते हैं। बृहस्पतिवार को परिसर में विभाग के मंत्री जैसे ही पहुंचे, उन्हें देखते ही सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विधायकों ने घेर लिया। किसी ने चहेते कर्मचारी के तबादले की बात कही तो किसी ने नए काम की। मंत्री ने कहा कि अभी संभव नहीं है। ऐसे में विधायकों ने कहा कि हमें माननीय तो बने रहने दीजिए। काम हो या न हो, बस कुछ ऐसा कीजिए की पैरवी दिखने लगे। यह सुनते ही मंत्री मुस्कुराए और बोले कि यह गुरु ज्ञान पहले ही देना चाहिए था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed