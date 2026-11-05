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Lucknow News: सामूहिक दुष्कर्म का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:00 AM IST
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Second accused in gang-rape case also arrested
आरोपी साहिल।
लखनऊ। सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट के मामले में दूसरे आरोपी साहिल (22) को काकोरी पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
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एसीपी काकोरी शकील अहमद के मुताबिक, पीड़िता ने 25 अक्तूबर को आयुष पाल और उसके दोस्त साहिल के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने 26 अक्तूबर को सलेमपुर पतौरा निवासी आयुष पाल को गिरफ्तार किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दूसरे आरोपी साहिल को किसान पथ स्थित चिलौली अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। वह सलेमपुर पतौरा की कनक सिटी कॉलोनी का निवासी है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
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