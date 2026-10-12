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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Seats full in trains going to Jammu

Lucknow News: जम्मू जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल

Mon, 12 Oct 2026 01:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:32 AM IST
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Seats full in trains going to Jammu
लखनऊ। ट्रेनों में वेटिंग से शारदीय नवरात्र पर माता वैष्णो देवी, कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई हैं। अमरनाथ एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में 12 व 19 अक्तूबर को क्रमश: 66, 52, थर्ड एसी में 20 व 22 वेटिंग है। बेगमपुरा एक्सप्रेस की स्लीपर में 12 अक्तूबर से क्रमश: 76, 80, 70, 67 व थर्ड एसी में 30, 29, 37, 27 वेटिंग है। कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस में रिग्रेट चल रहा है।
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मैहर जाने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस की स्लीपर में 12 अक्तूबर से आगे की तारीखों में 37, 18, 15, पांच वेटिंग है। थर्ड एसी में 48, 68, 104, 94 सीटें खाली हैं। गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस में सोमवार को स्लीपर में 34 व थर्ड एसी में चार वेटिंग है। राजधानी एक्सप्रेस की थर्ड एसी में 12 अक्तूबर से आगे की तारीखों में 19, 15, 19, 34 वेटिंग है। अवध आसाम एक्सप्रेस की स्लीपर में यह वेटिंग क्रमश: 19, 37, 27, 28 व थर्ड एसी में 14, 16, 12, 19 है।
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