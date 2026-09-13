Lucknow News: बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने नाव से गांव पहुंचीं एसडीएम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:14 AM IST
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मलिहाबाद। रहीमाबाद के झाऊ बेरिया गांव में उफनाए बेहता नाले में प्रशासन ने शनिवार को नाव का संचालन शुरू करा दिया। एसडीएम अपराजिता आर्यन और इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने नाव से बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से खानपान के वस्तुओं की उपलब्धता की जानकारी ली।
ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि गांव से निकलने में काफी समस्या हो रही है। छोटे बच्चों को अकेले नाले के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। तीन वर्ष पहले 11 वर्षीय करन की नाले में डूबकर मौत हो गई थी। अब नाव चलने से नाला पार करने में अब आसानी होगी। एसडीएम ने ग्रामीणों को अपना मोबाइल नंबर दिया, ताकि वे 24 घंटे संपर्क कर सकें। इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने गोताखोरों की तैनाती के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है।
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ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि गांव से निकलने में काफी समस्या हो रही है। छोटे बच्चों को अकेले नाले के पास जाने नहीं दिया जा रहा है। तीन वर्ष पहले 11 वर्षीय करन की नाले में डूबकर मौत हो गई थी। अब नाव चलने से नाला पार करने में अब आसानी होगी। एसडीएम ने ग्रामीणों को अपना मोबाइल नंबर दिया, ताकि वे 24 घंटे संपर्क कर सकें। इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने गोताखोरों की तैनाती के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है।
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