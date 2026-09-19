Lucknow News: स्कूल से लौट रहीं छात्राओं से छेड़छाड़, विरोध पर धमकाया

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एक 15 वर्षीय छात्रा की मां ने बताया कि बेटी और उसकी दो सहेलियां एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। आरोप है कि पल्टन कटरा निवासी अर्शलान अली, आकिब और चंदू अपने साथियों के साथ आए दिन छेड़छाड़ करते थे। 11 सितंबर की दोपहर करीब 3:25 बजे आरोपियों ने छात्राओं को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकले। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्र ने बताया कि पुलिस ने चंदू को शांतिभंग में पकड़ा है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

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गुडंबा। मड़ियांव इलाके में स्कूल से लौट रहीं तीन छात्राओं से शोहदों ने छेड़छाड़ की। छात्राओं के विरोध करने पर उन्हें धमकाया भी गया। छात्राओं का आरोप है कि मड़ियांव पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मामला डीसीपी नॉर्थ तक पहुंचने पर पुलिस ने तीनों की शिकायत समाहित करके एफआईआर दर्ज की। इसमें तीन नामजद और अन्य अज्ञात आरोपी शामिल हैं।