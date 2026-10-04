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Lucknow News: जिला कारागार में सैनिटाइजेशन किट और मुफ्त चश्मे बांटे

Sun, 04 Oct 2026 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:39 AM IST
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Sanitization kits and free spectacles distributed at the district jail.
जिला कारागार में सैनिटाइजेशन किट और मुफ्त चश्मे बांटे
लखनऊ। जिला कारागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने कैदियों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने 500 कैदियों को सैनिटाइजेशन किट प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, 200 कैदियों को मुफ्त में चश्मे भी बांटे गए। यह कार्यक्रम ''पयामें ए इन्सानियत संस्था'' और जेल प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ।
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