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Lucknow News: आरएसजी अकादमी आठ विकेट से जीती

Sun, 25 Oct 2026 02:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:28 AM IST
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RSG Academy won by eight wickets
लखनऊ। आरएसजी क्रिकेट अकादमी ने मो. नवाब मेमोरियल अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में मनोज क्रिकेट अकादमी को आठ विकेट से हराया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मनोज क्रिकेट अकादमी की टीम 20.2 ओवर में 66 रन पर सिमट गई। सौरभ तिवारी ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। आरएसजी की ओर से राम दीक्षित ने 20 रन देकर चार विकेट झटके। अभिषेक सोनी ने छह रन देकर दो विकेट लिए। जवाब में आरएसजी अकादमी ने 10.2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज वरुण राय ने नाबाद 43 रन बनाए। राम दीक्षित को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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