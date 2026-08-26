Lucknow News: प्रॉपर्टी डीलर से 75 लाख रुपये हड़पे, 50 लाख की रंगदारी मांगी

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मो. खतीब के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2018 में बख्शी का तालाब के पल्हरी में नौ बीघा जमीन खरीदी थी। आईआईएम रोड निवासी अमोल कुमार यादव व उसके घरवालों राम अवध, हरीलाल, राजेश, अमित, रवि, साथी आसिफ और अर्सलान गौरी ने अपनी 5.76 बीघा जमीन उनकी साइट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। 15 अक्तूबर 2018 को वजीरगंज कचहरी में अनुबंध हुआ। इसके तहत उन्होंने अमोल, अमित और रवि को 50 लाख रुपये और अर्सलान को 25 लाख रुपये दिए। आरोप है कि आरोपियों ने पूरी साइट बेच दी पर उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी और उनके 75 लाख रुपये भी हड़प लिए। 15 दिसंबर 2025 को कचहरी के बाहर रकम मांगने पर आरोपियों ने उन्हें पीट दिया और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पीड़त का कहना है कि वह घटना से काफी डर गए। कुछ माह बाद हिम्मत दिखाकर उन्होंने डीसीपी से शिकायत की। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित से जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं।

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लखनऊ। वजीरगंज के गाैसगंज निवासी प्रॉपर्टी डीलर मो. खतीब को साझेदारी का झांसा देकर दबंगों ने 75 लाख रुपये हड़प लिए। आरोपियों ने उन्हें पीटा और 50 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी। डीसीपी पश्चिमी कमलेश दीक्षित के आदेश पर वजीरगंज पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।