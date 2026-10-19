Lucknow News: किसान के घर से 35 हजार नकद और जेवर चोरी

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रमेश कुमार के मुताबिक, शनिवार रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। देर रात चोर पीछे की दीवार में सेंध लगाकर घर में घुसे और बक्से व अलमारी का ताला तोड़कर नकदी, जेवरात समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। रविवार सुबह जागने पर परिवार को घर का सामान बिखरा मिला और चोरी का पता चला। माल इंस्पेक्टर नवाब अहमद ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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माल। मड़वाना गांव में शनिवार रात चोरों ने किसान रमेश कुमार के घर में सेंध लगाकर 35 हजार रुपये नकद और जेवरात चोरी कर लिए। चोरों ने गांव के अनिल के घर में भी सेंध लगाने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे।